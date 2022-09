Pogoda na dziś - poniedziałek, 12.09. Niebo zasnują chmury, miejscami przydadzą się parasole

W poniedziałek niebo zasnują chmury. Szczególnie gęste będą one we wschodniej, południowej i zachodniej Polsce, gdzie mogą przynieść ze sobą niewielkie opady deszczu do 1-4 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, przez 18 st. C w centrum do 21 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni.