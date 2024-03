Pogoda na dziś - poniedziałek 11.03

Niebo nad Polską będzie w poniedziałek zachmurzone w dużym stopniu. Spodziewane są przejaśnienia, ale również opady do 4 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu. W zachodniej Polsce okaże się on słaby i umiarkowany, zaś na wschodzie - umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 50-70 kilometrów na godzinę. Podmuchy w strefie brzegowej będą osiągać w porywach prędkość do 60 km/h.