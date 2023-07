Pogoda na dziś - poniedziałek 10.07. Najpierw pełnia słońca, potem w części kraju zrobi się burzowo

W poniedziałek rano w całym kraju będzie słonecznie. W ciągu dnia znad Niemiec nadciągnie front atmosferyczny. Na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce zrobi się pochmurno, może padać deszcz, niewykluczone są burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady o sumie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie także grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.