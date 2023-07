Pogoda na dziś - poniedziałek 03.07. Początek tygodnia pod znakiem chmur i wiatru

Pogoda na dziś - poniedziałek 03.07

W poniedziałek niebo nad Polską będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Więcej chmur może pojawić się na północy, a na Wybrzeżu dodatkowo może słabo padać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centralnych regionach do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr, na północy rozwijający w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.