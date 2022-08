Pogoda na dziś - poniedziałek, 01.08. Słaby deszcz nad częścią kraju, do 27 stopni na termometrach

W poniedziałek w zachodniej Polsce możliwe będą słabe opady deszczu, jak również burze z opadami 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.