Pogoda na dziś, czyli na piątek 17.02. Aura będzie nieprzyjemna

Pogoda na dziś - sobota 17.02

W sobotę nad Polską prognozowane jest pochmurne niebo, z rzadka tylko przejaśniające się i na chwilę rozpogadzające. Cały kraj nawiedzą opady deszczu. Na zachodzie i w centrum popada przelotnie, a w regionach wschodnich i południowych wystąpią opady ciągłe o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 11 st. C we Wrocławiu. Południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, z porywami sięgającymi 40-60 kilometrów na godzinę.