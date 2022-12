Pogoda na dziś - piątek 9.12. Wiele śnieżnych regionów. Maksymalnie 4 stopnie Celsjusza

W piątek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami na północy kraju. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpią słabe opady śniegu do 2 centymetrów. Na południu i południowym wschodzie dosypie 1-5 cm śniegu, a w Tatrach i Beskidach do 10 cm. Tylko na Podkarpaciu spodziewane są opady śniegu z deszczem o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie.