Pogoda na dziś - piątek 9.09. Pochmurny, miejscami chłodny i burzowy dzień

W piątek w Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie, ale na zachodzie, południu i w centrum kraju wystąpią rozpogodzenia. W północnych i wschodnich regionach spodziewany jest deszcz do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, który na Podlasiu może być dość obfity - do 30-40 l/mkw. Tam możliwe są też burze. W godzinach popołudniowych, przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić w zachodniej Polsce.

Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, poprzez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, jedynie podczas burz rozpędzający się do 80 kilometrów na godzinę.