Pogoda na dziś - piątek, 8.07. Zachmurzy się i popada. Może też zagrzmieć

Pogoda na dziś. Piątek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Mazur i Suwalszczyzny aż po Małopolskę lokalnie mogą pojawić się burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północnym zachodzie prognozuje się większe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Mazurach, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, okresami na zachodzie dość silnie, do 40-60 kilometrów na godzinę.