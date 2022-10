Pogoda na dziś - piątek 7.10. Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 21 stopni

Pogoda na dziś, czyli na piątek 7.10. W wielu częściach Polski dzień rozpocznie się pochmurno i mglisto, ale w ciągu dnia pogoda się poprawi. Termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza. Miejscami może silniej powiać.

Rano w części kraju zapanuje pochmurna, mglista aura, jednak w ciągu dnia będzie pogodnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 18 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na południowym zachodzie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Jedynie w pasie Wybrzeża może powiać dość silnie.

Warunki biometeorologiczne - piątek 7.10

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 70 procent, a najwilgotniej będzie na południu kraju. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w całej Polsce.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Barometry pokażą w południe 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Dla Gdyni , Gdańska i Sopotu prognozowany jest pogodny piątek. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach w południe zobaczymy 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pogodny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1010 hPa.