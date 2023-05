Pogoda na dziś - piątek, 5.05. Lokalnie pokropi, od 9 do 21 stopni

Pogoda na dziś. Piątek 5.05 upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, tylko gdzieniegdzie pojawi się słaby opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 do 21 stopni.

Na piątek prognozuje się zmienne zachmurzenie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-wschodni i wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 60 do 70 procent. W wielu regionach odczujemy chłód, tylko na południu i południowym zachodzie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska , Gdyni i Sopotu piątek ze zmiennym zachmurzeniem. Poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Możliwa jest burza, podczas której spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 991 hPa.