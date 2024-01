Pogoda na dziś - piątek 5.01. Przed nami zimny i pochmurny dzień

Pogoda na dziś - piątek 5.01

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać. Lokalnie może słabo popadać do 1-2 centymetrów śniegu, a w zachodnich regionach Polski - śnieg z deszczem marznącym do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju do 4 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.