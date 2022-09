Pogoda na dziś - piątek, 30.09. Miejscami może zagrzmieć i mocniej popadać, od 11 do 17 stopni

Piątek na północy i zachodzie Polski przyniesie dość pogodną aurę. W pozostałych regionach zrobi się pochmurno, prognozowane są także opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, które będą przemieszczać się od południa w głąb kraju. W górach spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i południowy, słaby i umiarkowany, podczas burz silny wiatr.