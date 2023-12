Pogoda na dziś - piątek, 29.12. Mocniej powieje, od 5 do 11 stopni

Pogoda na dziś. Piątek 29.12 przyniesie zmienne zachmurzenie. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 5 do 11 stopni.

W piątek czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu. Lokalnie w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.