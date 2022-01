Pogoda na dziś - piątek 28.01. Dzień pod znakiem mieszanych opadów i silnego wiatru

Pogoda na dziś przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, postępującymi od północy w głąb kraju. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach wystąpią okresami opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu. W górach popada śnieg o sumie powyżej 5 centymetrów. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny (szczególnie na wschodzie), a powieje z północnego zachodu. W porywach może rozpędzać się do 60-70 km/h. W górach może wiać jeszcze silniej, bo do 90-100 km/h.