Pogoda na dziś - piątek, 27.05. Deszczowo w całym kraju, od 14 do 24 stopni

Na piątek 27.05 synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrzmi na południu Polski, w górach. Podczas burz może spaść do 25 l/mkw. Zjawiska możliwe są również na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w burzach do 80 km/h.