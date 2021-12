Pogoda na dziś, pogoda na Wigilię. Spadnie śnieg i deszcz, powieje silniejszy wiatr

Pogoda na Wigilię

Pogoda na dziś, czyli Wigilię 24.12 przyniesie na zachodzie, południu i w centrum Polski mokry śnieg i deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu. W pasie od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Łódź, po Zamość możliwe są opady marznące. Uwaga, zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na południu okresami stanie się dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.