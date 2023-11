Pogoda na dziś - piątek, 24.11. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem

W piątek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Prognozuje się przelotny śnieg, którego spadnie do 4 centymetrów. Na południu popada także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.