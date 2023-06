Pogoda na dziś - piątek 23.06. Dzień pod znakiem gwałtownych zjawisk

W piątek początkowo na zachodzie, potem w centrum i w drugiej części dnia także na wschodzie kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze, miejscami o intensywnym przebiegu. Wyładowaniom towarzyszyć będą ulewy, podczas których spadnie deszcz o sumie 40 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-21 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 26-28 st. C w centrum kraju, do 29-30 st. C na południowym wschodzie Polski. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr. W czasie burz może być silniejszy.