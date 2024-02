Pogoda na dziś - piątek 23.02. Deszczowy dzień w wielu regionach kraju

W piątek czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami, większe rozpogodzenia prognozowane są na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Na wschodzie, południu oraz w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu, spadnie go do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr. Silniejszy okaże się na Pomorzu, w porywach osiągając do 50 kilometrów na godzinę, a w Bieszczadach okresami powieje silnie, rozpędzając się nawet do 70 km/h.