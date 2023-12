Pogoda na dziś - piątek 22.12. Dzień pod znakiem chłodu i silnego wiatru

Pogoda na dziś. Piątek 22.12 będzie pochmurny, chłodny i wietrzny - w porywach wiatr rozwinie prędkość do 100 kilometrów na godzinę. Popada śnieg, lokalnie nawet do 10 centymetrów. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - piątek 22.12

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Dzień przyniesie słabe opady śniegu do 1-3 centymetrów, a na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i Kujawach - do 10 cm. Miejscami, głównie w strefie silniejszych opadów, wiatr może powodować zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej oraz w Kotlinie Gorzowskiej. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość 50-90 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej - do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wzrośnie do ponad 95 procent. Będzie to miało wpływ na odczuwalny we wszystkich regionach chłód. W całym kraju zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie piątek przyniesie duże zachmurzenie. W ciągu dnia spodziewane są dość intensywne opady śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna sięgnie 2 st. C. Zachodni wiatr okaże się silny, w porywach rozwijając prędkość do 60-100 km/h. Na barometrach w południe zobaczymy 971 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i słabych opadów śniegu. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający 50-70 km/h. Barometry wskażą w południe 961 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny piątek z opadami słabego śniegu. Termometry maksymalnie wskażą 2 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami osiągając w porywach prędkość 40-60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 975 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek niebo nad Warszawą okaże się pochmurne. W ciągu dnia spodziewane są okresowe opady słabego, przelotnego śniegu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Powieje dość silny, porywisty wiatr zachodni, w porywach rozwijający do 50-80 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 968 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w piątek zapanuje pochmurna aura ze słabymi opadami śniegu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 3 st. C. Wiatr z zachodu będzie silny, z porywami sięgającymi 60-90 km/h. W południe barometry pokażą 974 hPa.

