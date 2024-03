Piątek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. W południowo-wschodniej, zachodniej i północnej części kraju wystąpią okresowe opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 11 st. C w regionach centralnych, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, który w porywach na północy rozpędzał się będzie do 50-60 kilometrów na godzinę.