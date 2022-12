Pogoda na dziś - piątek, 2.12. Miejscami może prószyć słaby śnieg

Pogoda na dziś. Piątek 2.12 upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Miejscami może sypnąć słabym śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -3 do 3 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Piątek zapowiada się pochmurny z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami może pojawić się słaby opad śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0/-1 st. C w centrum kraju, do 2/3 st. C na zachodzie. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.