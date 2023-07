Pogoda na dziś - piątek 21.07. Deszcz w burzach będzie intensywny

Pogoda na dziś. Piątek 21.07 zapowiada się z dużą ilością chmur. Będzie z nich padał deszcz, niewykluczone są burze z gradem. Zjawiska lokalnie mogą być gwałtowne, a opady - intensywne. Nie przewiduje się upału.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na dziś - 21.07

Piątek 21.07 przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu kraju pojawią się burze z gradem i ulewami, w czasie których spadnie do 30 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w środkowej Polsce, do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i północnych, słabo i umiarkowanie, podczas burz będzie silny, rozpędzając się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie 70-80 procent. W większości Polski odczujemy ciepło, mieszkańcy północno-wschodniej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na północnym wschodzie i częściowo we wschodnich regionach będą neutralne, poza tym okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie piątek zapowiada się z kłębiastym umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Pod wieczór pojawią się opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 998 hektopaskali i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie w piątek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, prognozowane są też przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie do 22 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w dzień utrzyma się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie do 23 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu piątek przyniesie kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest także burza. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Po południu należy spodziewać się burzy z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Zachodni, słaby i umiarkowany wiatr w burzy powieje silnie. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl