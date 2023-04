Pogoda na dziś - piątek 21.04. Pogodnie niemal w całym kraju, maksymalnie 19 stopni

Pogoda w piątek upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na Podkarpaciu chmur będzie więcej, a w Bieszczadach możliwe są nieznaczne opady o sumie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie.