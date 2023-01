Pogoda na dziś - piątek 20.01. Zimowe opady w części kraju. Od 1 do 3 stopni

Pogoda w piątek przyniesie nam pochmurne niebo. We wschodnich i południowych regionach spodziewane są także słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północy i zachodzie okresami możliwe są rozpogodzenia, ale również lokalne, symboliczne i przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza we wschodniej i północnej Polsce do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północny, jedynie w zachodniej Polsce z południowego zachodu.