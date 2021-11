Pogoda na dziś - 19.11. Przydadzą się parasole, może silniej wiać

Pogoda na dziś upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Należy spodziewać się także opadów deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Okresami porywy wiatru mogą rozpędzać się do 40-70 km/h. W strefie brzegowej będą silniejsze - do ponad 80 km/h.