Pogoda na dziś - piątek 18.02. Nadal będzie padać, może silniej wiać

Pogoda na dziś: umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem, poza tym deszczu do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na zachodzie kraju po południu pojawią się ciągłe opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Zachodni i południowo zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie - w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.