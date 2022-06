Pogoda na dziś - piątek 17.06. Część kraju pogodna, w innych regionach deszcz i burze

Pogoda na dziś w regionach wschodnich będzie przeważnie pochmurna, spodziewane są też przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się także burze, którym towarzyszyć będą opadami do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na zachodzie dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.