Pogoda na dziś - piątek 17.03. Dużo słońca i nawet 15 stopni

Ludzkie mikroby mogą przetrwać na Mount Everest przez długi czas. Amerykańscy naukowcy przebadali próbki gleby zebrane na wysokości prawie 8000 metrów nad poziomem morza. Znaleźli tam bakterie i grzyby przystosowane do ciepłego, mokrego środowiska panującego w jamach ustnych i nosowych. Chociaż pozostają one w stanie uśpienia, odkrycie to niesie ze sobą ważną lekcję dla... przyszłych odkrywców kosmosu.