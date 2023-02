Pogoda na dziś - piątek 17.02. Silny wiatr, opady deszczu i dużo chmur

Pogoda na dziś. Piątek 17.02 zapowiada się z silnym wiatrem w całym kraju. Będą takie miejsca, gdzie porywy osiągną nawet do 100 kilometrów na godzinę. Do tego spadnie deszcz. Termometry pokażą do 11 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek 17.02 zachmurzenie będzie duże. Od zachodu w głąb Polski przemieszczać się będą opady deszczu rzędu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy na północy, poza tym do 1-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek 17.02

Wilgotność powietrza w piątek w całym kraju będzie wysoka, na północy i południu Polski przekraczając 90 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód, będzie też wietrznie i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek zachmurzenie będzie duże, rano i po południu spadnie deszcz. Termometry pokażą do 7 st. C. Nadciągnie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1002 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w piątek będzie duże. Spadnie obfity deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Południowo-zachodni, dość silny i silny wiatr w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu na niebie zobaczymy dużo chmur, możliwe są opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W dzień w Krakowie zachmurzenie okaże się duże, a okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 993 hPa, będzie spadać.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:dd,ps

Źródło: tvnmeteo.pl