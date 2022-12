Pogoda na dziś - piątek, 16.12. Miejscami dosypie śniegu. Na Suwalszczyźnie -7 stopni

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowej części Polski spadnie do 1-10 centymetrów śniegu. Zrobi się ślisko. Na Podkarpaciu miejscami pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. W województwach wschodnich możliwe są porywy do 40-60 kilometrów na godzinę.