Pogoda na dziś - piątek 16.09. Pojawią się chmury, miejscami burzowe. Do 19 stopni

Pogoda na dziś przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i południowym zachodzie kraju okresami mogą pojawiać się opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu może także zagrzmieć, a podczas burz spaść deszcz do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza nad samym morzem (w Ustce i Łebie), przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach na północy rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.