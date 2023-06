Pogoda na dziś - piątek 16.06. Pochmurno i deszczowo w wielu regionach. Uwaga na burze

Pogoda na dziś. W piątek w większości kraju możemy spodziewać się chmur i deszczu. Będą miejsca, w których pojawić się mogą burze z gradem. Będzie ciepło - termometry pokażą maksymalnie od 19 do 25 stopni.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. W większości kraju spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i Pomorzu prognozowane są burze z gradem. Padać nie powinno tylko w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 24-25 st. C w centrum kraju. Słabo i umiarkowanie powieje z północy i zachodu. Podczas burz może rozpędzać się do 70-90 kilometrów na godzinę.