Pogoda na dziś - piątek 15.12. Zimowe opady, w części kraju mróz

Pogoda w piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W regionach południowych okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 centymetrów. Poza tym pojawią się miejscami słabe, przelotne opady śniegu poniżej 1 cm, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku spadnie śnieg z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na północy okresami okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.