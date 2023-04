Pogoda na dziś - piątek 14.04. Deszcz pojawi się w wielu miejscach

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. W Sudetach spadnie do 20 l/mkw., a w szczytowych partiach Karkonoszy sypnie do 15 centymetrów śniegu. Poza tym będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na Mazurach Warmii, Pomorzu Kujawach, w Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz do 1-5 l/mkw. Tylko w centrum padać nie powinno. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C miejscami na południu. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.