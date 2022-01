Pogoda na dziś - piątek 14.01. Silny wiatr i przelotne opady

Pogoda na dziś przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, postępującymi od północy w głąb kraju. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, które przemieszczać się będą z północy na południe. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, który będzie dość silny, a w porywach osiągnie do 60-90 kilometrów na godzinę.