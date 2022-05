Pogoda na dziś- piątek, 13.05. Miejscami popada deszcz i zagrzmi, od 16 do 25 stopni

Pogoda na piątek, 13.05. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu na północy Polski. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce również popada, pojawią się tam też burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.