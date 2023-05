Pogoda na dziś - piątek, 12.05. W części kraju możliwe opady deszczu

W piątek 12.05 na przeważającym obszarze kraju prognozowana jest pogodna aura. Jedynie w regionach południowych Polski prognozuje się po południu wzrost zachmurzenia. Na Śląsku, w górach i na przedgórzu może przelotnie popadać deszcz o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura nadal będzie dopisywać. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr. Okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość od 50 do 60 kilometrów na godzinę.