Pogoda na dziś - piątek 10.11. Najgorsza aura zapanuje na południu Polski

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W drugiej części dnia na południu kraju może popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 8/9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10/11 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południa i będzie skręcać na południowy zachód. W górach i na obszarach podgórskich niewykluczone są porywy o prędkości do 40-60 kilometrów na godzinę.