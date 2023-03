Pogoda na dziś - piątek 10.03. Opady i ogromna różnica temperatury

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami w południowych regionach. Na północy i północnym wschodzie pojawią się opady śniegu z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy, początkowo również mokrego śniegu do 4 centymetrów. Na pozostałym terenie Polski, oprócz Podkarpacia, okresami będą występować opady deszczu rzędu 2-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 15-16 st. C w Małopolsce. Z kierunków południowych wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na południu okresami dość silnie. W porywach osiągnie tam prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80-100 km/h.