Pogoda na dziś - piątek 08.09. Słonecznie, a na termometrach nawet 29 stopni

Pogoda na dziś. Piątek 08.09 upłynie pod znakiem słońca w całym kraju. To będzie bardzo ciepły dzień. Termometry w cieniu wskażą od 25 do 29 stopni Celsjusza.

W piątek będzie przeważać słoneczna aura, tylko w północno-wschodniej i wschodniej Polsce chwilami pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 27 st. C w centralnej części kraju, do 29 st. C w regionach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie powieje z kierunku północnego, a poza tym okaże się południowo-wschodni.