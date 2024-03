czytaj dalej

Marzec w tym roku może okazać się zdecydowanie mniej wiosenny niż luty. Modele meteorologiczne wskazują, że nad Europę zawitają zatoki chłodu, jednak wciąż nie są zgodne co do tego, z jak dramatycznym spadkiem temperatury będziemy mieli do czynienia. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek sprawdziła, jak rysują się prognozy na kolejne tygodnie.