Pogoda na dziś - piątek 07.07. Pogodna aura, do 27 stopni na termometrach

Pogoda na dziś. Piątek 07.07 zapowiada się pogodnie i słonecznie, bez kropli deszczu. Na termometrach zobaczymy od 23 do 27 stopni Celsjusza. W całym kraju zapanują także korzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - piątek 07.07

W piątek w kraju spodziewana jest pogodna, miejscami słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centralnej Polsce do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.