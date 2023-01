Pogoda na dziś - piątek 06.01. Dzień przyniesie ze sobą deszcz, miejscami również śnieg

W piątek w całym kraju będzie pochmurno, ale szczególnie w północno-wschodniej Polsce niebo będzie się przejaśniać. Na wschodzie nie są spodziewane opady, jednak w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum kraju po Kielecczyznę i Podkarpacie może spaść do 4-8 centymetrów mokrego śniegu. W pozostałych regionach wystąpi deszcz i deszcz ze śniegiem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Warunki drogowe będą trudne. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 2 st. C w centralnej Polsce do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni we wschodniej Polsce, poza tym południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 50-60 kilometrów na godzinę.