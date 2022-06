Pogoda na dziś - piątek 03.06. W ciągu dnia przybędzie chmur. Maksymalnie 25 stopni

Aura w piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które od południa będzie stopniowo wzrastać do dużego. Wieczorem w Sudetach może spaść nieco deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.