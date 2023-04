Pogoda na dziś - niedziela 9.04. Wielkanoc z chmurami, przelotnym deszczem i maksymalnie 14 stopniami

czytaj dalej

Jak przekazały w piątek władze jednego z Parków Narodowych w północnej Arizonie, znaleziono ciała ośmiu kondorów kalifornijskich. Potwierdzono, że co najmniej trzy z nich padły z powodu ptasiej grypy. Służba parku chce ustalić, co mogło zabić pozostałe ptaki. Istnieje obawa, że wiosenne migracje mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia choroby.