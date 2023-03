Pogoda na dziś - niedziela 5.03. Śnieg w wielu regionach, od 0 do 4 stopni

Pogoda na dziś. Niedziela w wielu regionach kraju upłynie pod znakiem chmur. W większości kraju wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4 stopni Celsjusza.

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów śniegu do 1-3 centymetrów. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, ale w ciągu dnia niewykluczony jest stopniowy wzrost zachmurzenia. na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Wiatr chwilami może być silniejszy.