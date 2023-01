Pogoda na dziś - niedziela 29.01. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze słabymi opadami

W niedzielę - 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - niebo w całym kraju będzie pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i w centrum może spaść śnieg do 1 centymetra. Na Pomorzu niewykluczone są słabe opady deszczu rzędu 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.