Pogoda na dziś - niedziela 26.11. Zimny i pochmurny koniec weekendu

Pogoda na dziś - niedziela 26.11

Na zachodzie kraju niedziela zapowiada się pochmurno, ale nie będzie padać. Mocno zachmurzone niebo spodziewane jest także w pozostałych regionach, gdzie w ciągu dnia wystąpią przejaśnienia, ale także okresowe, słabe opady śniegu do 3 centymetrów. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr okaże się zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie okresami silniejszy, w porywach rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.